إيران تنفي استهداف محطة تحلية المياه في الكويت وتتهم إسرائيل

وقال المتحدث باسم "مقر خاتم " في بيان، إن "العدوان الوحشي للكيان الصهيوني على محطة تحلية المياه في ، تحت ذريعة اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، دليل على "دناءة المحتلين".وأضاف البيان أن القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى البنى التحتية والمنشآت العسكرية والأمنية والاقتصادية الإسرائيلية، "ستظل هدفا لقوتنا الضاربة".ودعا البيان دول منطقة إلى "اليقظة تجاه مؤامرات أعداء الصهيونية لزعزعة الاستقرار"، ووضع حد لوجود " الإجرامي والصهاينة المحتلين" في المنطقة.