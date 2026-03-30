الخارجية الإيرانية: سفيرنا لدى لبنان سيواصل عمله في بيروت

وقال المتحدث باسم بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي: "سيواصل سفيرنا عمله كسفير لإيران في ، وسيبقى موجودا هناك"، مضيفا أن "السفارة في بيروت لا تزال تعمل".وتصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين وإيران بعد قرار في منتصف مارس الجاري، إعلان رؤوف شيباني "شخصا غير مرغوب فيه" ومنحه مهلة 15 يوما لمغادرة البلاد، مستندة إلى المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتهامه بالتدخل في اللبنانية وإجراء لقاءات مع جهات غير رسمية دون التنسيق مع وزارة الخارجية.وأثار القرار ردود فعل سياسية متباينة في لبنان، حيث أبدى رئيس تحفظه على الخطوة، مطالبا بالتراجع عنها، فيما نفت مصادر في القصر الجمهوري علم الرئيس بالقرار مسبقا، مؤكدة أن التفاهم كان يقتصر على استدعاء السفير لتوجيه وليس طرده.ورغم انقضاء المهلة المحددة يوم أمس الأحد، بقي السفير الإيراني في بيروت، وتعليقا على ذلك، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي الحكومة اللبنانية، واصفا إياها بأنها "دولة افتراضية محتلة من قبل ".وقال: "هذا الصباح، يحتسي السفير الإيراني قهوته في بيروت ويسخر من ".