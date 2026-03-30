تحد سافر للسيادة.. مطالبات لبنانية برد حازم على قرار طهران إبقاء سفيرها ببيروت

وقال جو الخوري عبر منصة "X": "عندما ينتفض جزء من الدولة على قرارات صادرة عن جزء آخر من الدولة، لا يكون السؤال من يحكم .. بل أي نظام يجب أن يحكم لبنان! فعندما تنقسم الدولة على نفسها، لا تعود الأزمة أزمة سلطة، بل أزمة نظام".من جانبها، أكدت النائبة أن " لم يعد بإمكانه بعد اليوم تمثيل دولته، ولا القيام بأي اتصالات رسمية مع الحكومة ، ولا ممارسة أي عمل دبلوماسي".وأوضحت أن "السفير الإيراني هو اليوم كأي مواطن إيراني خارج عن القانون، ولاجئ إلى سفارة بلاده"، مشيرة إلى أن "خروجه من السفارة سيستدعي من ممارسة مهامها بترحيله".بدوره، اعتبر النائب عبر منصة "X" أن تصريح بأن السفير المطرود سيستمر في عمله من داخل السفارة، هو تحد سافر لسيادة لبنان واستخفاف غير مقبول بمؤسساته وقراراته.وأضاف أن "هذا يشكل تحديا مباشرا للعهد ولرئيس الجمهورية والحكومة مجتمعين، ومحاولة مكشوفة لضرب هيبة الدولة وإظهارها وكأنها عاجزة عن فرض قراراتها على أرضها وتحديد سياستها الخارجية".وشدد ضو على أن "السيادة ليست وجهة نظر"، مؤكدا أنه "عندما تتخذ الدولة اللبنانية قرارا سياديا، لا يمكن لأي جهة خارجية أن تتصرف وكأن هذا القرار لا يعنيها".وطالب "برد واضح وحازم من الدولة اللبنانية ضمن الأطر الدبلوماسية والقانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، وصولا إلى اتخاذ كل الإجراءات المتاحة، بما فيها قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارة، إذا استمر هذا التمادي".