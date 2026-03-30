فرنسا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن

ويأتي هذا بعد تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لسلسلة من الحوادث التي وُصفت بالخطيرة.وتعمل قوات "اليونيفيل" في لمراقبة وقف الأعمال العدائية، في وقت تثير فيه هذه التطورات مخاوف من تدهور الوضع الأمني في المنطقة.وكانت المتحدثة باسم قوات "اليونيفيل" أعلنت في وقت سابق أن عددًا من جنودها أصيبوا إثر انفجار استهدف إحدى مركباتها في جنوب ، في حادثة تؤكد استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.كما أعلنت قوات "اليونيفيل" عن مقتل أحد جنود حفظ السلام "بشكل مأساوي"؛ إثر انفجار قذيفة استهدفت موقعاً تابعاً لقواتها قرب قرية أدشيت القصير جنوب لبنان، وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة.