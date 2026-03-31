إخماد الحريق في ناقلة النفط الكويتية بعد هجوم بطائرة مسيرة

وقال لحكومة دبي في بيان على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "أكدت السلطات المختصة انتهاء فرقها من التعامل بنجاح مع الحادث الذي تعرضت له ناقلة النفط في مياه دبي، دون حدوث أي تسرب نفطي أو تسجيل إصابات".وفي بيان سابق، قال المكتب إن الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث ناجم عن طائرة مسيرة تعرضت له ناقلة نفط كويتية في مياه دبي (المخطاف E) من دون تسجيل أي إصابات، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء البحري تحاول السيطرة على الحريق، والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة.من جهتها، قالت إن ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة "السالمي" تعرضت لاستهداف إيراني مباشر أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بميناء دبي في الإمارات.وأضافت المؤسسة في بيان أن الناقلة كانت بكامل حمولتها وأسفر الاستهداف عن أضرار مادية في السفينة واندلاع حريق على متنها مع وجود احتمالية لتسرب نفطي في المياه المحيطة.وأكدت المؤسسة عدم وجود إصابات بشرية جرّاء الحادث، مشيرة إلى أنه جار العمل على تقييم الأضرار بشكل دقيق.