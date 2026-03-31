مسؤولون إسرائيليون: لا انسحاب من لبنان

وأفاد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون للصحيفة الأمريكية بأن عجز عن تنفيذ قرارات ضد سيجعل أعنف.وبحسب تقرير "وول "، فإن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من جنوبي لبنان في المدى القريب، بل تتجه إلى تثبيت وجود عسكري طويل نسبياً داخل ما تصفه بـ"المنطقة العازلة" إلى حين إزالة تهديد "حزب الله" بالكامل.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش يعتزم البقاء جنوب ، مع توسيع عملياته البرية والجوية ضد مواقع الحزب.وأشار التقرير إلى أن إسرائيل ترى أن الحكومة والجيش اللبناني أخفقا في تنفيذ التزامات سابقة تتعلق بنزع سلاح حزب الله أو منعه من إعادة بناء قدراته في الجنوب، ولذلك باتت تل أبيب تعتبر أن بقاء قواتها داخل الأراضي اللبنانية ضروري لحماية البلدات الشمالية الإسرائيلية.كما أفاد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون للصحيفة بأن استمرار عجز عن اتخاذ إجراءات ضد حزب الله قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد أكبر وأكثر عنفاً داخل لبنان، بما يشمل توسيع "الحزام الأمني" حتى نهر الليطاني واستهداف أوسع للبنية التحتية التي تقول إسرائيل إن الحزب يستخدمها.ويأتي ذلك متزامنا مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي أكدا فيها أن العمليات في جنوبي لبنان ستستمر حتى "إزالة التهديد"، وأن إسرائيل تدرس توسيع المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها داخل الجنوب اللبناني.