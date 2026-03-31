الإيران: يستهدف سفينة إسرائيلية وقوات "مارينز" في الخليج

وذكر الحرس في بيان له أن "العملية شملت أيضا استهداف موقع لتجمع قوات (مارينز) الأميركية على سواحل الإمارات العربية المتحدة، كانوا مختبئين في موقع مموّه خارج القواعد العسكرية، باستخدام طائرات مسيرة انتحارية".وفي جزء آخر من العملية، تم تدمير منظومة دفاع جوي مضادة للطائرات المسيرة تابعة للأسطول الخامس الأميركي قرب مطار في ، كما تم استهداف رادارات مبكر في قاعدة "جابر الأحمد" الأميركية بطائرات مسيّرة هجومية، بحسب بيان .وأكد البيان أن " تحت سيطرة كاملة، وأن أي تحرك للعدو سيكون عرضة لنيران الصواريخ والطائرات المسيرة"، مشيرا إلى "استمرار العمليات العسكرية".وأعلن مسؤولون في ، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس ترمب أبدى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا.