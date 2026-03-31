البرلمان الإيراني يصادق على مشروع خاص بمضيق هرمز

وبحسب ما نقل موقع " إنترناشونال"، يتضمن المشروع عدة محاور أساسية تشمل الترتيبات الأمنية للمضيق، سلامة الملاحة البحرية، حماية البيئة، النظام المالي ورسوم العبور بالعملة الإيرانية، إضافة إلى بنود تمنع عبور سفن من دول معينة مثل وإسرائيل.ويمثل أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من النفط والغاز العالميين، ما يجعله ذو أهمية اقتصادية واستراتيجية قصوى. في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت السيطرة على هذا المضيق جزءًا من النزاعات والأزمات الجيوسياسية.ويشهد مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، توترًا شديدًا على خلفية النزاع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع استمرار تبادل الهجمات والردود.