وزير الحرب الاميركي: نقترب من تحقيق الانتصار على ايران

وقال هيغسيث: "قواتنا لديها قدرات فتاكة وطيارونا يعملون بكفاءة عالية في "، مشيرا الى أن "عملية الغضب الملحمي تركز على سرعة الإنجاز من أجل الانتصار".وأضاف: "جنودنا لم يطلبوا مني العودة إلى الوطن بل طالبوني بإنجاز المهمة وتزويدهم بالقنابل والأهداف، وهم يواجهون التهديد الإيراني يوميا ويدركون مخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي".وبين: "حربنا مرتبطة بالتاريخ والإرث ونجاحنا فيها مهم ونحن أقرب للانتصار أكثر من أي وقت مضى"، موضحا أن "الأيام القادمة ستكون حاسمة وإيران".ولفت الى أن "الساعات الماضية شهدت أدنى عدد من الصواريخ التي تطلقها إيران، وقدرات الإيرانيين تتراجع والقيادة المركزية تؤكد وجود نقص في القيادة لديهم"، مؤكدا أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا".