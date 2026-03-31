حزب الله: قصف تجمعات للعدو بصليات صاروخية في بلدة عيناتا ومستوطنة أفيفيم

وذكر بيان لحزب الله، انه"دفاعًا عن وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:30 الثلاثاء 31-03-2026 تجمّعًا لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة فريز في بلدة بصلية صاروخيّة".وعلى صعيد متصل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان(حزب الله)،انه"دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بين الساعة 12:50 والساعة 13:30 الثلاثاء 31-03-2026 تجمّعات لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة أفيفيم بصلياتٍ صاروخيّة".