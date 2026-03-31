بزشكيان: لدينا الإرادة اللازمة لإنهاء الحرب بالامتثال لمتطلباتها

واوضح الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس انطونيو كوستا انه "لدينا الإرادة اللازمة لإنهاء الحرب بالامتثال لمتطلباتها لا سيما الضمانات لمنع تكرار العدوان"، مضيفا انه "على أوروبا تنظيم سياساتها وفق القانون الدولي بدلا من اتباع نهج هدام تجاه ".وانتقد بزشكيان "المواقف الأوروبية المنحازة تجاه إيران"، مبينا إن "الوضع في هو نتيجة للأعمال العدائية الأمريكية الصهيونية ضد إيران".واشار بزشكيان الى إن "إيران هوجمت مرتين خلال التفاوض، ما يثبت أن لا تؤمن بالدبلوماسية".