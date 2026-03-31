ترامب: العملية ضد إيران لن تطول وهرمز سيفتح تلقائيا

وقال وفق صحيفة " بوست": "لن نطيل البقاء هناك.. لن نضطر للبقاء هناك طويلا - ومع ذلك لا يزال هناك الكثير للقيام به لقمع قدراتهم الهجومية، أيا كانت المتبقية لديهم".وأضاف أن لم يعد لديها "أي قوة متبقية"، مشيرا إلى أن المضيق سيفتح تلقائياً بعد الحرب، قائلا: "ولتذهب الدول التي تستخدم المضيق وتفتحه".يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وإغلاق فعلي لمضيق هرمز، طريق الإمداد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول إلى الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة حول العالم.