إيران: ما يحدث ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل ونسعى لوقف كامل للحرب

أكد ، الثلاثاء، أن ما يحدث بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل، فيما أشار الى أن بلاده لن تقبل بوقف إطلاق النار بل تسعى لوقف كامل للحرب.

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" الفضائية، "ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل بشكل مباشر أو عن طريق أصدقائنا في المنطقة".

وأضاف "أتلقى رسائل من ويتكوف بشكل مباشر كما في السابق وهذا لا يعني أننا نتفاوض".

ولفت عراقجي الى أن "الرسائل تشمل تحذيرات أو رؤى متبادلة تصل عبر الأصدقاء"، مضيفا "لا صحة للتفاوض مع جهة معينة بإيران والرسائل تصل عبر الخارجية وهناك اتصالات بين أجهزة الأمن".

وتابع "لن نقبل بوقف إطلاق النار بل نسعى لوقف كامل للحرب ليس في وحدها بل في المنطقة كلها"، مردفا "شروط إيران هي ضمان عدم تكرار الاعتداءات وتقديم تعويضات عن الخسائر".