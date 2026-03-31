بريطانيا تزود دولا خليجية بمنظومات دفاع جوي متقدمة

وقال هيلي في تصريحات نقلتها قناة "ITV" البريطانية، إن ستزود بمنظومات الدفاع الجوي "سكاي سابر" لصد الضربات الإيرانية، موضحا أن المنظومات، المتوقع تسليمها خلال الأسبوع الجاري، "ستخضع لإشراف وإدارة متخصصين بريطانيين".وكشف الوزير البريطاني، عن وصول منظومة الدفاع الجوي البريطانية "رابيد سينتري" إلى ، وذلك في إطار زيارة شملت عدة دول خليجية.وفي إطار المساعي ذاتها، أكد هيلي نشر عدد إضافي من مقاتلات "يوروفايتر تايفون" في ، فضلا عن تزويد بمنظومات دفاع جوي قصيرة المدى.ويأتي هذا التعاون العسكري البريطاني الخليجي، في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على منذ 28 شباط الماضي، والتي امتدت تداعياتها إلى دول والأردن حيث تتعرض هذه الدول لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة تقول إنها تستهدف من خلالها قواعد أمريكية في المنطقة.