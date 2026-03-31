نتنياهو: العمليات ضد إيران تكبدنا أثمانا باهظة

وقال في متلفز أسهمت في زعزعة أركان النظام ووقف تهديداته للمنطقة.وأضاف أن "تل أبيب وواشنطن وجهتا منذ شهر نحو عشر ضربات قاصمة استهدفت ووكلاءها ومشاريعها الصاروخية والنووية"، مؤكدا أن المعركة تهدف إلى القضاء على طموحات إيران للسيطرة على الشرق الأوسط وإنهاء مخاطرها على .ولفت إلى أن "تكلفة تسليح أذرع إيران في المنطقة بلغت نحو تريليون دولار، وأن جهود إسرائيل أضعفت هذه القوى بشكل لم يسبق له مثيل"، بحسب وصفه.