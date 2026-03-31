الحرس الثوري يعلن استهداف مقر طيارين أمريكيين في السعودية

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد مجيد : "اليوم، هاجمنا مقر إقامة الطيارين الأمريكيين وطاقم الطيران في الخرج في ، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، وأصبنا تجمعا يضم 200 شخص"، وفق قوله.وأضاف موسوي: "والآن، بالإضافة إلى قائمة الخسائر والأضرار التي لحقت بترامب (الرئيس الأمركي ترامب) وهيغسيث (وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث) من طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا (أواكس) وطائرات التزود بالوقود وخزانات الوقود، أُضيفت أيضا قائمة بالإصابات والأضرار التي لحقت بطاقم الطائرة".من جهتها، أعلنت في وقت سابق من اليوم، اعتراض 12 مسيرة، خلال الساعات الماضية، في بيانين منفصلين.