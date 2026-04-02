هيغسيث يطالب رئيس أركان الجيش الأمريكي بالاستقالة

ووفق شبكة CBS: "طلب وزير الحرب بيت هيغسيث من رئيس أركان الجيش الجنرال راندي وترك منصبه على الفور، وفقا لمصادر مطلعة على القرار".ولم تكشف المصادر التي اعتمدت عليها وكذلك لم تتطرق إلى الأسباب التي دفعت وزير الحرب إلى هذه الخطوة.