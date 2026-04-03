استهداف مصفاة ميناء الأحمدي الكويتي بطائرات مسيرة واندلاع حرائق

وقالت في بيان: "مصفاة ميناء الأحمدي تعرضت فجر اليوم لاستهداف آثم بطائرات مسيرة ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من الوحدات التشغيلية".وأضافت أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت تنفيذ خطط الاستجابة وتعمل على احتواء الحرائق ومنع امتدادها.وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية وأنها اتخذت الإجراءات لضمان سلامة العاملين وحماية المنشآت.كما أكدت أنها تواصل التنسيق مع للبيئة لمتابعة ورصد جودة الهواء في المناطق المحيطة بالمصفاة ولم تُسجل حتى الآن أي آثار بيئية سلبية جراء الاعتداء.وشددت المؤسسة على التزامها الكامل بأعلى معايير الأمن والسلامة واستمرار اتخاذ جميع التدابير لضمان استمرارية العمليات وحماية الأرواح والممتلكات.وكانت قد أعلنت رئاسة للجيش في وقت سابق أن الدفاعات الجوية الكويتية تعمل على التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية وأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.وبدوره قال المتحدث باسم العميد جدعان فاضل إنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية حدوث تسرب إشعاعي في البلاد. مؤكدا أن القراءات في الأجواء والمياه الإقليمية لدولة ضمن المعدلات الطبيعية.