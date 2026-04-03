الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية نحو ألف عنصر من حزب الله خلال شهر

وأوضح الجيش في بيان له أنه "تم استهداف أكثر من 3500 هدف إرهابي في مختلف أنحاء "، مؤكدا أنه يواصل عملياته بقوة في ضمن نشاط بري موجه في عدة مناطق، إلى جانب هجمات من الجو والبحر والبر، تستهدف جميع مراكز الثقل التابعة لـ" ".وأضاف أن "الفرق 91 و146 و36 و162 تقود جهدا هجوميا بريا مركزا في جنوب لبنان، يشمل مداهمات دقيقة وتدمير بنى تحتية وقتل عناصر، مع تعميق الضربة لقدرات التنظيم ودفعه خارج المنطقة".وقال البيان إن "الضربات تركزت على بنى تحتية ومستودعات وسائل قتالية ومواقع إطلاق ومقرات قيادة وسيطرة. كما تم استهداف أصول مركزية ومستودعات أموال تابعة لجمعية "القرض الحسن".وبالإضافة إلى ذلك، تم استهداف خمسة جسور مركزية استخدمت لنقل وسائل قتالية وقوات معادية من شمال لبنان إلى جنوبه.