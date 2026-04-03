إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لجميع سكان الضاحية الجنوبية ببيروت

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم توجيه بالإخلاء لجميع سكان منطقة الضاحية الجنوبية في ، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.وتشن غارات جوية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في وشمال ، تخللها توغل بري، وذلك ردا على قيام منذ الثاني من اذار بهجمات على إسرائيل بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على في 28 من الشهر الماضي.وبلغت حصيلة عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي حتى الخميس 1345 قتيلا و 4040 جريحا، بحسب السلطات .