الحرس الثوري يؤكد رسميا اغتيال رضائي

وأعلنت قيادة الإيراني في بيان رسمي بتاريخ 3 نيسان، "استشهاد السردار بهنام رضائي، نائب رئيس في ، أثناء أدائه واجبه الجهادي ضد عملية عدائية تابعة لأعداء ".ووصفت الثوري رضائي بأنه "مجاهد مخلص ورفيق تنغسيري الشهيد"، ودعت إلى "الصبر والسلوان لأهله والمؤمنين"، مؤكدة "استمرار المواجهة بقوة أكبر ردا على الاغتيالات".وكانت العلاقات العامة في حرس الإسلامية في أصدرت بيانا صباح اليوم، أعلنت فيه أنه "إحياء لذكرى القادة الشهداء، وعلى رأسهم الشهيد القائد ، والشهيد بهنام رضائي معاون استخبارات القوة البحرية في حرس الثورة، والشهيد محمد علي فتح علي زاده، تم تنفيذ سلسلة عمليات مشتركة ومنسقة مع القوات المسلحة اليمنية استهدفت مناطق غرب تل أبيب وميناء ".