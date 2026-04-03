ارتفاع أسعار الغذاء لأعلى مستوى

نيوز- دولي

اعلنت التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في آذار إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول، مسجلة ارتفاعاً شهرياً للمرة الثانية على التوالي.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 128.5 نقطة في آذار، بارتفاع 2.4% عن مستواه المعدل شباط.

وفي تقرير منفصل، رفعت " " توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى مستوى قياسي بلغ 3.036 مليارات طن، وسيكون ذلك أعلى بنسبة 5.8% على أساس سنوي.