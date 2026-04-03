طهران تمتلك "اليد العليا".. ظريف يدعو لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة

ورأى ظريف الذي شغل منصب وزير الخارجية من 2013 إلى 2021، في مقال رأي نُشر في مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، أن تمتلك "اليد العليا" في النزاع ضد وإسرائيل، لكنه أكد ضرورة وقف الحرب للحد من الخسائر في صفوف المدنيين ومنع المزيد من الدمار في البنية التحتية.وقال ظريف في المقال الذي نُشر مساء الخميس إن "على أن تستغل تفوقها لا لمواصلة القتال، بل لإعلان النصر وإبرام اتفاق ينهي هذا النزاع ويمنع نشوب نزاع آخر".وأضاف "عليها أن تعرض وضع قيود على برنامجها النووي وإعادة فتح مقابل رفع جميع العقوبات، وهو اتفاق لم تكن لتقبله سابقا لكنها قد تقبله الآن".