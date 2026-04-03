وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بمنع عودة 600 ألف نازح جنوب الليطاني

وفي ختام جلسة لتقييم الأوضاع، شدد كاتس على أن أوفت بوعدها بتوفير الأمن لبلدات الشمال وستستمر في ذلك، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يواصل المناورة البرية حتى خط الدفاع المضاد للدبابات، بهدف حماية المستوطنات الحدودية ومنع أي تهديد مباشر لها.وجدد التأكيد أنه "سيتم هدم المنازل في القرى القريبة من الحدود، والتي تعتبر معاقل لحزب الله، على غرار نموذجي رفح وخان في ، لإزالة أي تهديد للمستوطنات الإسرائيلية".وشدد على أن "القوات الإسرائيلية ستحكم سيطرتها الأمنية على منطقة ، ولن يكون من الممكن عودة 600 ألف من سكان الذين نزحوا إلى شمال الليطاني، إلا بعد ضمان أمن سكان الشمال".وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستواصل إحباط مخططات قادة " " وعناصره في جميع أنحاء ، مشيرا إلى أن "ألف إرهابي قد تم القضاء عليهم منذ بداية الحملة الحالية".وأكد أن "القوات الإسرائيلية ستتصدى بقوة لإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، وأن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا".