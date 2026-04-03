صحفي كويتي يحصل على الجنسية الإسرائيلية

وأكد الجريد في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أن ما نشره بخصوص حصوله على الجنسية الإسرائيلية ما هو إلا "كذبة إبريل" ليختبر بها الوعي الثقافي والحضاري للشعوب العربية.ونوه بأن " ليست دولة نستعر منها، هي دولة متقدمة ترغب في العيش بسلام وتسامح، وأن كل من هاجمه بشأن حصوله على الجنسية الإسرائيلية ليس لديهم الوعي الثقافي الكامل".وأشار إلى أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية يتطلب التنازل عن الجنسية الأساسية، والإقامة المسبقة في لمدة لا تقل عن 3 سنوات.وقد كشف جاسم الجريد في وقت سابق، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه سيصبح مواطنًا إسرائيليًا خلال أسابيع قليلة، مؤكدًا قبوله العرض رسميًا.وفي محاولة لتوضيح موقفه، نشرت الجريد صورة لجواز السفر الإسرائيلي، إلى جانب مقطع فيديو شرح فيه الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار. وأشار خلال الفيديو إلى ما وصفه بقناعات فكرية وسياسية خاصة به، مؤكدًا أنه يتخذ هذا المسار بناءً على رؤيته الشخصية للأحداث في المنطقة.