صاروخ إيراني يتسبب بأضرار جسيمة في مصنع طائرات بدون طيار شرقي تل أبيب



أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن صاروخًا إيرانيًا استهدف مصنع شركة إيروسول أفييشن سوليوشنز للطائرات بدون المخصصة للأغراض الأمنية في منطقة بتاح تكفا شرقي تل أبيب، مما أدى إلى “أضرار جسيمة” في المباني وحفر كبيرة في الموقع.



وقالت شركة فالوريكس، التي استحوذت على المصنع قبل يومين، إنها تقوم بتقييم حجم الخسائر وتأثيرها على العمليات التشغيلية.



ويعد المصنع المورد الرئيسي للعديد من العملاء العسكريين والإنتاجيين الإسرائيليين، من بينهم وشركات مثل رافائيل وإلبيت.