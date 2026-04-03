أكسيوس: إنقاذ أحد أفراد طاقم المقاتلة الأميركية التي أسقطت فوق إيران

وقال الموقع إن "قوة أمريكية خاصة تمكنت من تحديد موقع أحد الطيارين وإنقاذه بنجاح، بينما لا تزال عمليات البحث المكثفة جارية لتحديد مصير الثاني من طاقم المقاتلة".وفي سياق متصل، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن "الرئيس الأمريكي تم إطلاعه بشكل كامل على تفاصيل حادثة إسقاط الطائرة المقاتلة وتطورات عملية الإنقاذ"، مشيرة إلى متابعة للموقف عن كثب.