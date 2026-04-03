عطل مفاجئ في أنظمة الدفع يشل حركة التسوق في روسيا

ولم يتضح بعد سبب المشكلة التي أصابت أنظمة الدفع، إلا أن متسوقين وتجار تجزئة اشتكوا من صعوبات تتعلق بمصرف " "، وهو الأكبر في البلاد، إضافة إلى مشكلات في عمليات الدفع باستخدام رموز الاستجابة السريعة.لم يرد البنك المركزي على طلب للتعليق. في المقابل، أعلن "سبيربنك" أن المشكلات قد تم حلها، دون أن يقدم أي تفاصيل بشأن أسبابها.وذكر مراسلو "رويترز" أن متاجر ومحطات وقود طلبت من العملاء الدفع نقدًا لمدة ساعة تقريبًا، الجمعة، بسبب الخلل الذي أصاب أنظمة الدفع.كما أفادت وكالة "تاس" للأنباء بأن بوابات الدوّارة سمحت بدخول الركاب مجانًا لفترة مؤقتة. من جانبها، أعلنت حديقة حيوانات في منطقة بيلجورود تعطل أنظمة الدفع بالبطاقات، مطالبةً الزوار بالسداد نقدًا.