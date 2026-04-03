إعلام أمريكي: إنقاذ طيارين في حادثي تحطم طائرتين بإيران

وسقطت الطائرة الأولى وهي من طراز إف-15 صباح الجمعة في غربي ، جراء استهدافها بمضادات أرضية إيرانية. ودفعت بفرق بحث وإنقاذ للعثور على طاقم الطائرة المكون من اثنين.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية بإنقاذ أحد أفراد الطاقم الأمريكي، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه الحرب على ما يبدو إلى التصعيد مع تهديد بشن مزيد من الهجمات على البنية التحتية المدنية.وذكر مصدران أمريكيان لرويترز أن الطائرة من طراز إف-15إي ذات المقعدين وأن عملية بحث جارية.وقال الإيراني إنه يجوب منطقة قريبة من مكان سقوط الطائرة في إيران. ووعد مسؤول إيراني كبير بأن أي شخص يقبض على أو يقتله سيحظى بإشادة خاصة.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه تسنى إنقاذ واحد، وهو ما أكدته شبكة سي.بي.إس نيوز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.وقالت وكالات أنباء إيرانية إن طائرات هليكوبتر أمريكية كانت تحلق على ارتفاع منخفض في مهام بحثعلى ما يبدو، ونشرت مقاطع فيديو لسكان يطلقون النار عليها.قال الجيش الإيراني في وقت سابق إن الطائرة التي أُسقطت من طراز إف-35، وهي طائرة ذات مقعد واحد.ولم ترد (البنتاغون) ولا بعد على طلبات للتعليق.Pasteوفي وقت لاحق قالت تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين اثنين إن طائرة قتالية ثانية تابعة للقوات الجوية من طراز أي-10 تحطمت في منطقة وجرى إنقاذ الطيار الوحيد الذي كان على متنها.وتبرز هذه الخسارة المخاطر التي لا تزال تواجه الطائرات دة الجدد في إيران أي بوادر للتقدم.ونشر أمس الخميس مقطع فيديو على يظهر الغبار والدخان يتصاعدان بعد استهداف هجمات أمريكية جسر (بي1) المشيد حديثاً بين ومدينة كرج المجاورة والذي كان من المقرر افتتاحه أمام حركة المرور هذا العام.وكتب في منشور لاحق: "جيشنا، الأعظم والأقوى (بفارق كبير!) في أي مكان في العالم، لم يبدأ بعد في تدمير ما تبقى في إيران. الجسور هي التالية، ثم محطات ".وحث ترامب القيادة الإيرانية على السعي إلى السلام، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران "تعرف ما يجب فعله، وعليها فعله بسرعة!".