استخبارات أمريكية: إيران أعادت تشغيل منصات الصواريخ تحت الأرض

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، تحتفظ بكمية كبيرة من صواريخها وقاذفاتها المتنقلة في المخابئ والكهوف لحمايتها من الهجوم، وترغب في الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من قدرتها على إطلاق الصواريخ لمواصلة الضغط إذا طال أمد الحرب، أو لتهديد المنطقة بعد انتهاء القتال.جاء ذلك بعد أن ادعى البنتاغون والبيت الأبيض هذا الأسبوع أنهما أحرزا "تقدما كبيرا" ضد إيران، حيث قال البنتاغون إنه ضرب 11000 هدف في خمسة أسابيع من الحرب، غير أن وكالات الاستخبارات الأمريكية لم تقدر عدد القاذفات المتبقية بثقة عالية، مشيرة إلى صعوبة التقييم بسبب نشر إيران أعدادا كبيرة من الدبابات الوهمية.ورغم استخدامها الأكثر حذرا لقاذفاتها، تواصل إيران ضرب بحوالي 20 صاروخا يوميا، بمعدل صاروخ أو اثنين في كل مرة، وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين. وقال مسؤول غربي كبير إن إيران كانت تطلق 15 إلى 30 صاروخا باليستيا و50 إلى 100 طائرة مسيرة هجومية يوميا.وأشار مسؤولون سابقون إلى أن الشقاق داخل الحكومة الإيرانية أعاق القيادة والسيطرة، مما جعل من الصعب على إيران إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ دفعة واحدة. ومع ذلك، تمكنت إيران من حفر القاذفات بسرعة وإطلاقها مرة أخرى بعد الهجمات.في المقابل، قالت المتحدثة باسم آنا كيلي: "انخفضت الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية بنسبة 90%، وتم القضاء على قواتهم البحرية، وتضررت أو دمرت ثلثا مرافق الإنتاج لديهم". وأضاف وزير الحرب بيت هيغسيث: "سيظلون يطلقون بعض الصواريخ، لكننا سنسقطها".يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.