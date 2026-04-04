حقيقة نقل خامنئي إلى روسيا

وقال المصدر الدبلوماسي للصحفيين: "المرشد الأعلى الجديد لم يتواجد في ولو لبضع ساعات"، مضيفا أن "إصابته ليست خطيرة ولا تؤثر على عمله".وكانت صحفية "الجريدة" زعمت الشهر الماضي أنه تم إجلاء المرشد الإيراني الجديد إلى لتلقي العلاج بعد إصابته خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.ويوم الأربعاء أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي، أن مجتبى يتمتع بصحة جيدة، لافتا إلى أن تأخر ظهوره العلني يعود إلى ظروف الحرب القائمة على .