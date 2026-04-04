ايران: تواصل مستمر مع الدول العربية بشأن قضايا الأمن

ونقلت وكالة " " عن المصدر قوله للصحفيين: "لا يمكن أن يكون الأمن إلا مفهوما إقليميا. ولطالما دعونا إلى العمل المشترك لضمان الأمن في المنطقة. وتجري اتصالات مستمرة مع الدول العربية".وفي خضم نزاعها مع وإسرائيل الدائر منذ 28 فبراير الماضي، دعت مرارا دول إلى "حسن الجوار" ومنع استخدام أراضيها في العملية العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.وأكد مسؤولون إيرانيون أن لا تهاجم جيرانها بل تستهدف القواعد الأمريكية، وأن احترام سيادة الجيران لا يعني التخلي عن الرد على المعتدي.وفي وقت سابق رفض المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات ، ما وصفه بأنه "تبرير بعض المسؤولين الإيرانيين عدوان بلادهم على دول "، واعتبر أن تصرفات طهران "لا تمثل خروجا على القانون الدولي.. ومبادئ حسن الجوار فحسب، بل تجسد نهجا خطيرا يقوض أسس ويهدد ".