طهران تحذر واشنطن من مغبة الغزو البري

وقال المصدر في إفادة صحفية: "إذا شن الأمريكيون عملية برية، فنحن من سينهيها"، في رسالة استعراض قوة واضحة تعكس ثقة القيادة الإيرانية بقدرات قواتها المسلحة.وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد حدة التوترات بين البلدين، إذ أعلن الرئيس الأمريكي أن ستنفذ ضربات موجعة ضد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.في حين لم يستبعد وزير الحرب بيت هيغسيث، في تصريحاته يوم الثلاثاء، إلى خيار العملية البرية ضمن سلّة الخيارات العسكرية المطروحة.وكانت وإسرائيل قد فتحتا جبهة عسكرية مشتركة في الـ28 من فبراير الماضي، بتوجيه ضربات استهدفت مواقع حيوية على الأراضي الإيرانية، طالت العاصمة .وفي المقابل، تواصل إيران ردودها العسكرية بضربات تطال والقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، في مشهد ينذر بتحول المنطقة نحو مرحلة من عدم غير المسبوق.