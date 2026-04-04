الحرس الثوري ينفي استهدافه السفارة الأمريكية في الرياض

وفي بيان حمل الرقم 54 للعلاقات العامة لحرس الإسلامية، قال إن "ورد في صحيفة "وول " أنه تم الهجوم على في "، مشيرا إلى أنه "وإذ يدين الحرس هذا العمل، فإنه يعلن أن هذا الحادث لا علاقة له مطلقا بالقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في ایران (المقاومة الإسلامية)، وبالنظر إلى استراتيجية العدو الصهيوني في المنطقة، فإن هذا الفعل هو بالتأكيد من جانب الصهاينة".وأضاف: "لقد تم تحديد قائمة أهداف القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في ایران مسبقا وبشكل واضح، كما تم توجيه التحذيرات اللازمة للدول المجاورة والمسلمة بشأن الفتنة التي يثيرها الكيان الصهيوني في المنطقة".وختم : "من الضروري لدول منطقة أن تتيقظ من الفتنة التي تثيرها الجبهة الأمريكية - الصهيونية بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتدميرها".