واعتبر سكان الذين أجرت معهم وكالة " " مقابلات أن أحدث موجة من تضخم أسعار المواد الغذائية بدأت العام الماضي، قبل وقت طويل من هجوم وإسرائيل على .وقال أحد مصادر الوكالة: "بينما كان بإمكانك قبل عام شراء ما يكفي من البقالة لأسبوع لشخص واحد مقابل 50-70 جنيها إسترلينيا، أصبح سعرها الآن يصل أحيانا إلى 100 جنيه إسترليني. وقد كان لهذا التأثير الأكبر على أسعار الأسماك والشوكولاتة واللحوم. لكن الوجبات الجاهزة من المتاجر الكبرى وخدمات التوصيل أصبحت باهظة الثمن بشكل خاص. في لندن، تُعد هذه الوجبات ضرورة، فالكثيرون لا يملكون الوقت الكافي للطهي. وقد ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 10% أو أكثر".ولاحظ مراسل وكالة "نوفوستي" أن تكلفة الاشتراك الأسبوعي في خدمة الوجبات الجاهزة الشهيرة "كالو" ارتفعت من حوالي 85 جنيها إسترلينيا في عام 2025 إلى أكثر من 100 جنيه إسترليني في أوائل عام 2026. وفي الوقت نفسه، انخفضت كمية اللحوم والأسماك في الأطباق بشكل ملحوظ.ويتوقع بعض سكان لندن الذين شملهم الاستطلاع أن ستشهد ارتفاعا حادا في تضخم أسعار المواد الغذائية يُضاهي ما حدث في عام 2022، عندما بلغ 16%. وبين عامي 2020 و2025، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بريطانيا بنسبة 38.6%، مع تركز معظم الزيادة في عامي 2022 و2023.وحول هذه المسألة، قال أحد المصادر من سكان لندن للوكالة: "في ذلك الوقت، كان الارتفاع محسوسا بشكل أكبر في فئة المنتجات الاقتصادية. أما الآن، فيبدو أن جميع الأسعار سترتفع، ولم تعد المنتجات الاقتصادية تختلف كثيرا عن غيرها من السلع".