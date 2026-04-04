"التلغراف": مصير طيار المقاتلة الأمريكية المفقود قد يغير مسار الحرب

وذكر مؤلفو المقال أن "إنقاذ الجندي سيعزز موقف ويدفع السلطات الأمريكية إلى اتخاذ خطوات جديدة في العملية العسكرية ضد ".وفي حال أسره، سيزداد الضغط الداخلي لإنهاء الضربات والتحول إلى المفاوضات، بينما ستكتسب نفوذا قويا لانتزاع تنازلات، بدءا من وصولا إلى تخفيف العقوبات.وقارنت صحيفة "التلغراف" هذا السيناريو بأزمة الرهائن عام 1979.وأشارت المقالة إلى أن "مصير الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران على الأخبار لمدة 444 يوما، مما أثر على الرأي العام وساهم في هزيمة في الانتخابات الرئاسية".وتحدثت الصحيفة أيضا عن السيناريو الأكثر خطورة وهو مقتل أثناء عملية القبض عليه أو فشل مهمة الإنقاذ.وفي هذه الحالة، ستكون هناك مطالبات في الولايات المتحدة ليس فقط بضربات جوية محدودة، بل برد "عقابي" وعمليات برية محتملة ضد إيران، حتى مع قيام السلطات الإيرانية بعرض مكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على عسكريين أمريكيين أو قتلهم.وأفادت مصادر أمريكية سابقا بفقدان مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15إي" فوق إيران في 3 أبريل. وقد قفز الطياران بالمظلات، وعُثر على أحدهما في إيران، بينما لا يزال مصير الطيار الآخر مجهولا. وقد أرسل البنتاغون وحدة من إلى إيران لإنقاذه.