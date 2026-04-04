الحوثيون يعلنون اعتقال عناصر تعمل مع "المخابرات الاسرائيلية"

وأوضح الجهاز في بيان صادر عنه" اليوم السبت، أنه "بعون الله وتوفيقه ألقت القبض على عدد من العناصر التي عملت بصورة مباشرة مع مخابرات العدو الإسرائيلي عبر جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) وجهات إسرائيلية أخرى".وأشار البيان إلى أن تلك العناصر "نفذت أعمالا تجسسية لصالح العدو الإسرائيلي، برفع معلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية ومعلومات مهمة ومتنوعة عن عدد من المنشآت الاقتصادية في بلادنا، واستخدمت لتنفيذ أعمالها عددا من البرامج التجسسية وبرامج للتواصل ذات طابع تجسسي".