نتنياهو يعلن المسؤولية عن الهجوم على مصانع في إيران

وذكر نتنياهو في مقطع فيديو "بعد أن دمرنا 70% من قدراتهم على إنتاج الصلب الذي يستخدم كمواد خام لصناعة الأسلحة ضدنا، ضربنا اليوم مصانعهم البتروكيميائية".وأضاف أن "كليهما يشكلان ماكينة أموال إيرانية لتمويل الوكلاء وحرب الإرهاب ضدنا وضد العالم بأسره"، بحسب تعبيره.وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مهاجمة بنى تحتية في المجمّع البتروكيميائي في ماهشهر ، مرجعا السبب إلى أن المجمع هو "المسؤول عن إنتاج وتصدير مواد كيميائية إلى القوات المسلحة الإيرانية".ومنذ 28 شباط الماضي، تشن والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل والمصالح الأمريكية في المنطقة.