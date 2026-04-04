بعملية مشتركة.. الحوثيون يعلنون قصف أهداف إسرائيلية

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة يحيي سريع في البيان: "دعما وإسنادا لمحور والمقاومة في ولبنان والعراقِ وفلسطين، وفي إطار مواجهة المخطط الصهيوني الذي يسعى لإقامة الكبرى تحت مسمى الشرقِ الأوسط الجديد، نفذت قواتنا المسلحة العملية العسكرية الخامسة وذلك بصاروخ باليستي انشطاري وعدد من الطائرات المسيرة".وأضاف أن "العملية استهدفت مطار اللّد في منطقة وأهدافا حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة".وأفاد بأن "هذه العملية كانت مشتركة مع والجيش الإيرانيين وحزب الله في ، وقد حققت أهدافها بنجاح"، وشدد على أنهم مستمرون في عملياتهم العسكرية ضمن محور الجهاد والمقاومة حتى يتحقق النصر.