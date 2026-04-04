تكهنات حول وجود ترامب في مركز طبي والبيت الأبيض يعلق

تزايدت التكهنات حول احتمال وجود الرئيس الأمريكي في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، وذلك بالتزامن مع قلقه حول عمليات البحث عن أمريكي مفقود في .





من جانبه، نفى الاتصالات في البيت الأبيض تشيونغ صحة هذه التكهنات، مؤكدا أن ترامب "يعمل بلا توقف في البيت الأبيض والمكتب البيضاوي". وجاءت هذه التكهنات بعد أن أبلغ المراسلين والمصورين المعتمدين، مساء السبت، بحظر تصوير وتغطية مغادرة الرئيس للبيت الأبيض، حيث لم يغادر لقضاء نهاية الأسبوع، ولم يدل بأي تصريح أمام الكاميرات حول الحوادث الأخيرة ، مكتفيا بالقول: لا يمكنني التعليق على ذلك (فقدان في إيران).

وكتب تشيونغ على منصة "إكس": "لم يسبق أن وُجد رئيس عمل بجد أكبر من الرئيس ترامب من أجل الشعب الأمريكي. وخلال عطلة هذه، كان يعمل بلا توقف في البيت الأبيض والمكتب البيضاوي. باركه الله".



في المقابل، رأى ، مستشار ترامب السابق للأمن القومي الذي تحول إلى منتقد شرس، أن الرئيس الأمريكي "على الأرجح في حالة ذعر" بسبب اختفاء الطيار الأمريكي في وإسقاط الطائرتين.



وأشار بولتون إلى أن ترامب لم يظهر علنا منذ خطابه للأمة مساء الأربعاء، مما دفع منتقديه إلى التكهن بحالته النفسية.



يُذكر أن طائرتين حربيتين أمريكيتين أسقطتا في حادثتين منفصلتين يوم الجمعة، بالتزامن مع انطلاق عملية بحث وإنقاذ للعثور على أحد أفراد طاقم طائرة F-15 الذي اضطر إلى القفز بالمظلة، كما أفادت التقارير بأن طائرة هجومية من طراز A-10 أصيبت في منطقة ، وتم إنقاذ الطيار بعد وصوله إلى المجال الجوي .