رد إيراني على العد التنازلي الأخير لترامب

وأكد اللواء علي عبد اللهي قائد مقر خاتم المركزي في رده على ، أنه "إذا هوجمت البنية التحتية الإيرانية، فستُفتح عليكم أبواب الجحيم".وأضاف عبد اللهي: "بعد سلسلة من الهزائم، أقدم الرئيس الأمريكي العدواني (الحربجي) على خطوة يائسة ومُتهورة وغير متزنة وغبية لتهديد البنية التحتية للبلاد وممتلكاتنا الوطنية".وأردف: "قواتنا المسلحة لن تتردد لحظة في الدفاع عن حقوق الوطن وحماية الممتلكات الوطنية، وستوقف أي معتد عند حده".وقال: "في حال وقوع هجوم من العدو الصهيوني الأمريكي، سنستهدف جميع البنى التحتية التي يستخدمها الجيش الإرهابي الأمريكي، وكذلك بنى الكيان الصهيوني، بلا حدود، وبشكل متواصل".وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه "منذ بداية الحرب المفروضة، نفذنا كل ما وعدنا به، ومعنى هذه الرسالة ببساطة: ستُفتح عليكم أبواب الجحيم".وفي وقت سابق، ذكّر الرئيس ترامب بتبقي 48 ساعة من المهلة التي حددها لها لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر، محذرا من أنها ستواجه الجحيم في حال الرفض.