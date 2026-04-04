موقع أمريكي يكشف عن "رفض إيراني" لأي مقترح لوقف إطلاق النار

وطالبت بحسب "أكسيوس" بإنهاء الحرب بشكل دائم مع ضمانات واضحة بأن لن تشن هجوما آخر عليها.ونقل "أكسيوس" عن المصدرين المطلعين على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أن الوسطاء مازالوا يحاولون جمع الأطراف في اجتماع مباشر، ولكن دون جدوى تُذكر حتى الآن.كما أضاف "أكسيوس"، أن الوسطاء يعملون الآن على وضع تدابير محتملة لبناء الثقة كسبيل لإجراء محادثات مباشرة، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تحقيق أي شيء بحلول الموعد النهائي يوم الاثنين.وذكّر الرئيس الأميركي بمهلته للحكومة الإيرانية، بفتح أو تحمل العواقب، والتي تنتهي يوم الاثنين.وكتب على حسابه في منصة تروث سوشال: "أتذكرون عندما منحت إيران عشرة أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد.. 48 ساعة فقط قبل أن تحلّ عليهم الجحيم".