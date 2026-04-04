تركيا تكشف حقيقة تزويد إيران بصواريخ ومسيرات

وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي في الرئاسة التركية: "إنّ الادعاءات المتداولة على بعض حسابات التواصل الاجتماعي ومنصات التضليل، والتي تزعم أن " تزود بصواريخ متطورة مضادة للطائرات وطائرات بدون ، وأنّ طائرة إف-15 الأمريكية التي يُزعم إسقاطها قد أصيبت بنظام دفاع جوي تركي الصنع محمول على الكتف"، لا أساس لها من على الإطلاق، ولا تعكس الحقيقة".وأضاف: "هذه الادعاءات الكاذبة، التي يسهل تخمين مصادرها، ما هي إلا هجمات حرب نفسية متعمدة، ومحاولات دعائية سوداء تهدف إلى تقويض دور تركيا البنّاء في الأزمات الإقليمية، وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام والدبلوماسية".وشددت الرئاسة التركية على أن "تلتزم بموقفها القائم على صون السلام والاستقرار في جميع العمليات الإقليمية".وأكدت أن "هذه الحملات الإعلامية، التي تستهدف نجاح تركيا الدبلوماسي المعترف به دولياً، تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي".