الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات

وقالت رئاسة للجيش في منشور على حسابها في "إكس": "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية".ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".وأضافت المنشور: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".