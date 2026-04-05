الكويت تواجه اليوم الأصعب منذ بداية الحرب.. ما القصة؟

وهذه هي أكثر الهجمات عنفا على منشآت مدنية في منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على .وقالت ، في بيان نقلته "كونا"، إن "حريقا اندلع في مجمع القطاع النفطي بمدينة الشويخ إثر اعتداء بمسيرات".وأضافت المؤسسة، أن "فرق الطوارئ تعاملت على الفور مع الحريق دون أن يسفر ذلك عن إصابات بشرية".وفي تطور لاحق، أعلنت استهدف مجمع الوزارات بالكويت العاصمة بطائرة مسيرة إيرانية، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمبنى، دون تسجيل إصابات بشرية.العمل عن بعدوذكرت الوزارة، في بيان، أنها قررت أن يكون العمل يوم الأحد عن بعد لموظفي المجمع الوزاري وتأجيل استقبال المراجعين.وفي هجوم ثالث، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة إيرانية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة حياة: "خروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة إثر استهداف محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمسيّرات معادية جراء العدوان الإيراني الآثم".وأضافت: "أسفر الهجوم عن أضرار مادية جسيمة دون تسجيل إصابات بشرية.. والفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ".صواريخ ومسيرات معاديةوكان الجيش قد أعلن في بيانين منفصلين فجر الأحد، عن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية".وحتى وقت كتابة الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من إيران بشأن تلك الهجمات.وفي وقت سابق، السبت، تعرضت أجزاء محدودة من مناطق تابعة لمحافظة الجهراء لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة خروج محطة تحويل رئيسية عن الخدمة، بحسب الوزارة.وتأتي الهجمات الأخيرة مع تصاعد حدة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ‌التي دخلت أسبوعها السادس، إذ ترد باستهداف ، ودول خليجية تقول إنها تستضيف ‌قواعد ‌عسكرية أمريكية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية.