ترامب يلمح إلى تمديد المهلة المقدمة لإيران حتى مساء الثلاثاء

ألمح الرئيس الأمريكي ، الأحد، إلى تمديد المهلة المقدمة لإيران حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت وكاتلة "رويترز"، " يلمح إلى تمديد المهلة المقدمة لإيران حتى الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي".

الى ذلك، نقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن ترامب، "لا أستبعد إرسال قوات برية إلى في حال عدم التوصل إلى اتفاق"، مضيفا "لا توجد بنية تحتية مستبعدة من قائمة ضرباتنا في حال عدم التوصل لاتفاق مع إيران".

وكان ترامب أكد، أمس السبت، أنه تبقى 48 ساعة قبل أن "يحل على إيران الجحيم"، بحسب وصفه.

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.