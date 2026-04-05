غرق قارب يقل مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن أكثر من 70 شخصا من ركاب القارب لا يزالون في عداد المفقودين.وقالت المنظمة في بيان نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي X: "كان على متن السفينة 105 أشخاص. نجا منهم فقط 32 شخصا، أنقذتهم سفينتا الشحن القريبتان سافيدرا وإيفولي غري. هذا الصباح، نُقل الناجون وجثتان إلى لامبيدوزا (جزيرة إيطالية). ولا يزال 71 شخصا في عداد المفقودين".ووفقا للبيان، كان المهاجرون يحاولون العبور من ليبيا إلى أوروبا خلال .في وقت سابق، ذكرت منظمة "سي ووتش" أن عدد ضحايا المهاجرين على طول هذا الطريق قد ارتفع بشكل حاد في الأيام الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية.وتعد طريقا رئيسيا للهجرة غير نحو أوروبا، حيث تشهد حوادث غرق متكررة وارتفاعاً في أعداد المهاجرين، مع تسجيل آلاف المفقودين سنويا.