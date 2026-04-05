الحرس الثوري يعلن تدمير أهداف في الكويت والإمارات

وقال في بيان: "قامت القوة البحرية للحرس خلال عملية واسعة ومركبة صاروخية وطائرات مسيرة في موجة 97 من عمليات الوعد برمز 'يا قاسم ابن الحسن' وهدية لجميع العاملين في وزارة الطاقة، بتدمير عدة أهداف مهمة للإرهابيين الأمريكيين - الصهاينة ومصالحهم وأصولهم في والدول المحيطة به".ووفقا للبيان، تم تدمير موقع تجمع القادة والضباط الأمريكيين في بالقرب من " " بعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مع تجمع كبير لسيارات الإسعاف في المنطقة مما يدل على خسائر كبيرة.كما جرى استهداف موقع تجمع المدربين وضباط في الإمارات، مع تأكيد مقتل أو إصابة 25 شخصا حتى الآن، بحسب البيان، مضيفا أنه "تم استهداف زورق يحمل الاسم التجاري "كينغ داو " في قناة ميناء "جبل علي" بصاروخ كروز "قدير البحري"، مما أدى إلى احتراق السفينة".يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على لليوم السابع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وكانت الكويت والإمارات قد تعرضتا لهجمات مماثلة في الأيام الماضية.