غارة إسرائيلية تستهدف شقة شرق بيروت

يأتي هذا فيما جدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديد "سكان الضاحية الجنوبيّة وخاصّةً في مناطق: ، الغبيري، الليلكي، الحدت، ، تحويطة والشياح"، زاعما أن "الجيش الاسرائيلي يواصل مهاجمة البنى التحتيّة العسكريّة التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية وبقوّة متزايدة. حرصا على سلامتكم، عليكم الإخلاء فورا".كما وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا لمبن في الغبيري، داعيا كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له للاخلاء.ويأتي ذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الموسع على منذ 2 آذار الماضي والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة قرابة 4300 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا للسلطات .