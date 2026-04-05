بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعلق على تهديدات ترامب

وجاء في بيان البعثة ردا على تهديدات بقصف محطات الطاقة والجسور الإيرانية: "رئيس يهدد مرة أخرى علناً بتدمير البنية التحتية الأساسية لبقاء المدنيين على قيد الحياة في . ترامب يسعى إلى جر المنطقة إلى حرب لا نهاية لها".وأضافت البعثة: "إذا كان ضمير حيا، لما صمت أمام التهديد الصريح والوقح لرئيس الولايات المتحدة المحرض على الحرب باستهداف البنية التحتية المدنية".ودعت إلى التحرك قائلة: "المجتمع الدولي وجميع الدول لديهم التزامات قانونية لمنع مثل هذه الأفعال الشنيعة من جرائم الحرب. يجب عليهم التحرك الآن. غدا سيكون قد فات الأوان".يأتي هذا الرد بعد أن هدد ترامب، في وقت سابق الأحد، بقصف محطات الطاقة والجسور الإيرانية إذا لم تفتح ، معتبرا أن المدنيين الإيرانيين سيدعمون هذه الضربات "لإضعاف النظام".وتتصاعد حدة التصعيد مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب. في حين تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السابع والثلاثين على التوالي.